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В Ставрополе адвоката осудили за мошенничество

Адвоката Ставропольской краевой коллегии признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком 1,5 года.

Суд установил, что подсудимый пообещал своему подзащитному организовать прекращение в отношении него уголовного преследования за взятку в размере 180 тыс. руб. Подзащитный согласился и передал адвокату деньги, с которым подозреваемого задержали правоохранители на месте преступления.

Дарья Голякова


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