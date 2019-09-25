Утверждена «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Оренбуржье

Утверждены перечень товарных рынков и «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Оренбургской области до 2022 года. Соответствующий указ подписал в понедельник губернатор Денис Паслер.

«В Оренбургской области отобраны для содействия развитию конкуренции 33 товарных рынка. В их числе рынки: услуг розничной торговли лекарственными препаратами, социальных услуг, жилищного строительства, теплоснабжения и другие»,– говорится в сообщении.

Помимо прочего, в Оренбуржье определены для содействия развитию конкуренции дополнительно три рынка: IT, хранения и выращивания овощей, а также туристических и рекреационных услуг.

В 2018 году президент Владимир Путин на заседании Государственного Совета РФ поручил регионам подготовить документы по содействию развитию конкуренции. На федеральном уровне был утвержден стандарт развития конкуренции, который включал перечень из 41 товарного рынка. Минимум 33 из них должны быть включены в списки в регионах.