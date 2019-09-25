В Челябинске военнослужащего осудили за хищения из авиационной части

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы военнослужащего контрактной службы авиационной части, дислоцированной в Челябинске. Как сообщают в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области, мужчина признан виновным в хищении вверенного ему имущества с использованием служебного положения.

Суд установил, что осужденный с ноября прошлого года, будучи должностным лицом, ответственным за техническое обеспечение части, три раза похищал вверенное ему имущество, установленное на грузовых автомобилях. Два раза он сдавал части автомобилей в пункты приема металлолома, а вырученные деньги присвоил себе. Также осужденный демонтировал дизель-электрический агрегат с военного автомобиля и увез его в сад, чтобы потом продать, однако его задержали сотрудники УФСБ.

Ущерб, нанесенный Министерству обороны РФ, оценен в 200 тыс. руб. Виновный возместил его в период следствия.