Возбуждено уголовное дело по факту ложного минирования школы в Петербурге

В Петербурге возбуждено уголовное дело после ложного сообщения о минировании школы на проспекте Большевиков. В настоящий момент приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого злоумышленника, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о ложном минировании школы поступило во вторник, 24 сентября, по телефону. Учащихся и преподавателей эвакуировали, помещения были проверены, однако опасность не подтвердилась. В полиции заявили, что уже установили владельца номера, с которого был совершен звонок.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге возобновились эвакуации учебных заведений из-за анонимных сообщений о якобы минированиях. В частности, в понедельник, 23 сентября, вынужденно были прерваны занятия в школах №№ 291, 546, 470 и 170.