Три территории Пермского края досрочно расселили аварийное жилье

Пермский и Сивинский муниципальные районы, а также Кудымкарский муниципальный округ досрочно завершили программу расселения аварийного жилья 2019 года. В общей сложности в этих территориях расселили более 2,5 тыс. кв. м. В благоустроенное жилье переехали 232 человека. Еще 75 человек оформляют документы на новые квартиры.

Мероприятия по переселению проводились одновременно по двум программам: нацпроекту «Жилье и городская среда», утвержденному президентом России, и региональной адресной программе. Всего с учетом реализации двух программ в Пермском крае до 2021 года будет ликвидировано 224 тыс. кв. м аварийного фонда, в благоустроенное жилье переедет 12 тыс. человек. В программе примут участие все 33 муниципалитета, на чьей территории есть аварийное жилье. Так, в 2019 году планируется расселить около 90 тыс. кв. м, с 2020 по 2021 год – более 130 тыс. кв. м.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, национальный проект помог консолидировать серьезный финансовый ресурс для расселения аварийного жилья. Всего до 2024 года Пермскому краю предусмотрено почти 19 млрд руб.

Подходы к расселению аварийного фонда, разработанные в Прикамье в прошлом году, помогают решать дополнительные задачи. В частности, расселение целых кварталов позволяет преображать внешний вид городов и улиц, на месте бараков и аварийных домов появляются новые объекты социальной инфраструктуры, современное жилье. Также в Прикамье продолжает действовать региональный механизм социальной выплаты. С его помощью люди могут выбирать место жительства в любой точке края.