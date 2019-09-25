В Ессентуках двоих бывших инспекторов ГИБДД осудили за взяточничество

Ессентукский городской суд признал двоих бывших инспекторов ГИБДД виновными в получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Их приговорили к заключению в колонии строгого режима на срок от семи до 8,5 лет.

Суд установил, что инспекторы ГИБДД потребовали у замначальника службы электропередач ЦЭС «Ставропольэнерго» взятку в размере 30 тыс. руб., а взамен обещали не привлекать организацию к ответственности за нарушение техники безопасности при строительстве сооружений (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ)

Экс-полицейских задержали с поличным при получении денег.

Дарья Голякова