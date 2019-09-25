С продажи снят один из торговых комплексов в центре Перми

С площадки Avito сегодня утром исчезло объявление о продаже торгового комплекса в Перми на ул. Ленина 66а (у ТЦ «Айсберг», арендует ресторан «Тсуру»). Напомним, его владелец пермский предприниматель Сергей Мазунин за объект площадью 304 кв. м просил 114 млн руб., то есть 375 тыс. руб. за 1 кв. м. По мнению экспертов, это в шесть раз выше рыночной цены.

В одно время с этим объявлением появились сообщения о продаже аналогичных объектов, расположенных по соседству – торговых комплексов на ул. Ленина, 68а (возле библиотеки им. Горького) — кафе Chicken сети «Алендвик», и одноэтажного (ул. Ленина, 53, у драмтеатра) магазина «Фейерверки». У этих объектов также стоимость составляет 375 тыс. руб. за 1 кв. м. Один из объектов – комплекс на ул. Ленина, 53а – будет выкупаться мэрией.

Эксперты «Ъ-Прикамье» полагали, что одновременная подача аналогичных объявлений о продаже по завышенной стоимости может быть полезна в суде, если мэрия начнет изъятие земель.