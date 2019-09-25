В Сочи руководители ЖСК обманули 11 пайщиков на 19 млн рублей

В суд передано уголовное дело в отношении двоих руководителей жилищно-строительного кооператива, которые обвиняются в обмане 11 пайщиков на 19 млн руб. Уголовное дело расследовано следственной частью сочинской полиции по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю, жители Сочи в возрасте 37 и 56 лет без разрешения на строительство в период с 2014 по 2016 годы привлекали деньги пайщиков из различных регионов России под видом участия в строительстве многоквартирного дома в Центральном районе курорта. Мужчины в итоге не выполнили свои обязательства.

На период предварительного следствия в их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Василий Хитрых