Фестиваль документальных фильмов пройдет в Екатеринбурге

С 1 по 6 октября в Екатеринбурге в кинотеатре «Салют» пройдет 30-й Открытый фестиваль документального кино «Россия», сообщает пресс-служба горадминистрации. В этом году в шорт-лист фестиваля вошли 45 картин. Откроет фестиваль премьерный показ фильма Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен». Режиссер известен по художественным фильмам «Овсянки», «Война Анны», а также документальным — «Банный день», «Давид», «Австралия». Он лично представит фильм зрителям. «Жанр киноленты автор определил как “комедия-реквием”. Фильм рассказывает о том, как снималось кино на провинциальных студиях в конце 90-х годов прошлого века»,— сообщили в горадминистрации.

Помимо российских картин, на в конкурсной программе фестивале представлены фильмы режиссеров из Минска («Вядо»), Тбилиси («Прозрачный мир»), Бишкека («Учитель»), Еревана («Баина»), а также совместный фильм авторов из Алматы и Москвы («Петь свои песни»). В конкурсе представят и три екатеринбургских картины: «Сны о России» Павла Фаттахутдинова, «Санитар» Елены Дубковой и «Летсплей» Владимира Головнева.