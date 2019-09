Армия безупречных

Найти идеальный тональный крем почти так же важно, как найти спутника жизни: вы можете не любить блестки или обойтись без яркой помады, но эффект естественного «макияжа без макияжа» вам гарантирует только хороший тон кожи. Сегодня поиск этого постоянного партнера стал чуть легче, благо марки косметики стараются соответствовать всем критериям: выпускают тональные средства в духе «ваша кожа, только лучше», в самой широкой гамме оттенков и дополнительных тонов, с максимальной стойкостью и легкостью покрытия.

Кроме того, можно наконец забыть миф о том, что «тональный крем забивает поры». Новинки Clarins, Make Up For Ever, Sisley и Dolce & Gabbana по составу практически идентичны продуктам по уходу. И пусть в средствах для тональной основы Urban Decay, Lancome, Shu Uemura и Lumene сделана ставка на полуматовый эффект, они заботятся о коже будто ваш личный косметолог.

Марина Чекалина