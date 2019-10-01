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Главный редактор Ирина Кириенко

Фото: из личного архива

Попали в сети

"Стиль Beauty". Приложение от , стр. 6

Пока в Бельгии местные жители выступают против разворачивания 5G-сети, в мире красоты новые технологии уже разворачиваются во всех направлениях этого бизнеса. И мы не будем возражать против таких нововведений, как кастомизация косметики, персонификация сервиса, «настройка» составов и оттенков кремов, помад и духов максимально близко к нашим пожеланиям. Сегодня к этому стремятся все крупные производители косметики, и в этом номере мы поговорили с теми, кто создает наше красивое будущее здесь и сейчас. Искусственный интеллект — это способ найти короткий путь к нашим душам, создать идеальную среду. Но не стоит забывать про здравый смысл: прежде чем купить очередные тени или помаду, подумайте, на самом ли деле это ваше решение.



Ирина Кириенко


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