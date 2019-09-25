В Зауралье на директора сельхозпредприятия завели уголовное дело за задержку зарплаты

В Каргопольском районе Курганской области возбудили уголовное дело в отношении руководства агрофирмы ООО «Имени Калинина». Предприятие не платило сотрудникам зарплату с мая по август 2019 года, общая сумма задолженности перед 16 работниками составила 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По материалам прокурорской проверки Каргапольским управлением СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ по факту частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы. В настоящее время по делу ведется следствие.