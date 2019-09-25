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Мэрия выдала разрешение на строительство на ул. Петропавловской кинотеатра и подземного паркинга

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение застройщику ООО «Проспект Пермь» на возведение многофункционального центра. Комплекс зданий появится на земельном участке в границах улиц Монастырской, Петропавловской, Попова, Осинской.

Разрешение выдано на первый этап строительства. В него войдут кинотеатр, детский развлекательный центр, подземный паркинг. Общая площадь объекта составит 80,3 тыс. кв. м.

В дальнейшем по замыслу проектировщиков в составе центра появятся пятизвездочный отель, кафе и рестораны. На фасаде со стороны улицы Петропавловской можно будет транслировать мероприятия, происходящие на эспланаде.

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