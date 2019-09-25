Заместители главы Хакасии не смогут исполнять обязанности более трех месяцев

Депутаты Верховного совета Хакасии приняли законопроект, которым ограничивается срок работы заместителей главы республики в статусе исполняющих обязанности тремя месяцами, сообщает пресс-центр регионального парламента. Ранее срок нахождения в этом статусе никак не регламентировался.

Поправки вносятся в закон «О правительстве республики Хакасия». Они касаются заместителей главы республики, министра финансов и постоянных представителей региона за ее пределами. «Теперь до согласования кандидатур на упомянутые должности Верховным советом республики Хакасия должно пройти не более трех месяцев»,— говорится в сообщении.

По словам разработчика законопроекта, председателя республиканского парламента Владимира Штыгашева, этот «правовой пробел» нужно было срочно устранять. «У нас отдельные должностные лица, которые должны согласовываются с Верховным советом, месяцами исполняют обязанности. Никто ни за что не отвечает. Сейчас у нас бывает, что человек три раза должность меняет в эти три месяца»,— сказал господин Штыгашев на сессии в среду.

Срок в три месяца установлен, исходя из опыта других регионов России. Спикер Верховного совета Хакасии отметил, что за это время человек успеет проявить свои профессиональные компетенции.

Юлия Сасевич