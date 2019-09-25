Глава Перми начал переговоры с ВЭБом об инвестициях в общественный транспорт

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал письмо во Внешэкономбанк (ВЭБ), касающееся программы развития городского общественного транспорта. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы заявила замглавы Перми Людмила Гаджиева. «Это сделано, чтобы нам, по возможности, разъяснили порядок участия в этой программе, какие действия необходимо выполнить со стороны администрации, чтобы в эту программу попасть», – пояснила госпожа Гаджиева.

«Что касается устных переговоров, мы вступили в общение как с представителями ВЭБа на территории края, так и с московскими товарищами. Уже обсудили направления возможного сотрудничества: лизинг, концессия, муниципально-частное партнерство. В общем, это возвратные инвестиции», – добавила замглавы Перми.

Напомним, ВЭБ включил Пермь в список городов, где планируется провести программу обновления городского транспорта с привлечением частных инвесторов. Общий объем программы на все города составляет 340 млрд руб., из которых 196 млрд руб. – инвестиции на обновление подвижного состава и 112 млрд руб.— на реконструкцию инфраструктуры. Ранее депутаты Пермской думы призвали администрацию города активнее работать со структурами ВЭБа.