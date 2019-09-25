В Саратове за 10 лет утрачено 835 домов

Количество строений в Саратовской области за девять лет снизилось на 2,5%. Это выяснили регистраторы, которые в период с 12 августа по 10 сентября обходили все населенные пункты. Планировалось, что в рамках подготовки к переписи населения 2020 года они обойдут 430,5 тыс. домов, однако они насчитали только 419,7 тыс. строений.

Увеличение количества зданий наблюдалось только в пяти районах региона. Так, в Саратовском и Энгельсском районах количество домов выросло на 3%, в Новоузенском, Марксовском, Балаковском - на 2%.

В Саратове регистраторы не досчитались 835 домов (минус 2%).

Как уточнил руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов, более половину утраченных домов были разрушены, сгорели или были снесены. Ее треть не обнаружили на местности, хотя в Федеральной информационной адресной системе они числятся.

Марина Ковалева