Мэрия Перми объявила торги на перевозки пассажиров через завод им. Шпагина

25 сентября, среда
Администрация Перми объявила очередные торги на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. Максимальная стоимость закупки составляет 24,5 млн руб.
Подрядчику предстоит выполнять перевозки по маршруту №2 от станции Пермь-II до станции Пермь-I протяженностью чуть больше 5 км в каждую сторону. На маршруте требуется три низкопольных автобуса. При этом источником финансирования перевозок является краевой бюджет.
Напомним, ранее власти Перми определились с маршрутами автобусов №2 и 3, которые будут ходить через завод им. Шпагина.
Сейчас маршрут №2 обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс».