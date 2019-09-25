В Самарской области похолодает до -3 °C

Резкое похолодание и заморозки ожидается в Самарской области в ближайшие две ночи. В этот период в регионе столбик термометра местами опустится до -3 °C. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В ночное время в Самарской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В регионе будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в Самарской области будет колебаться в диапазоне от 6 до 11 °C. По информации Гидрометцентра России, в третьей декаде сентября средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 2 C.

Георгий Портнов