В Тюменской области в суд направлено дело о краже песка в особо крупном размере

Ялуторовская межрайонная прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Ялуторовска и жителя Тюмени, которые обвиняются в краже песка, совершенной по предварительному сговору в особо крупном размере (ст. 158 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в октябре-ноябре 2016 года обвиняемые без разрешительных документов на добычу реализовали песок с земельного участка в Ялуторовском районе —более 117 тыс. куб. м на сумму более 6,7 млн руб. Факт добычи песка без лицензии зафиксировали сотрудники департамента недропользования и экологии Тюменской области. Они и направили материалы в УМВД по региону.

Материалы дела направлены в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу.