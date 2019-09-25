На Дону в этом году многодетным семьям планируют выделить 2 тыс. участков

В этом году власти Ростовской области планируют предоставить 2 тыс. земельных участков семьям с тремя и более детьми, сообщается на сайте регионального правительства. На начало сентября этот план был выполнен только на 49,7%. При этом в Кашарском, Заветинском, Советском и Тацинском районах все многодетные семьи, стоявшие на учете, обеспечены земельными участками, а в Милютинском и Верхнедонском районах предоставление участков осуществляется по мере поступления заявлений в текущем режиме.

С задержкой обеспечивают многодетные семьи участками в Зверево, Шахтах, а также в Зимовниковском, Кагальницком, Константиновском, Мартыновском, Морозовском, Мясниковском районах.

Ростов, Таганрог и Батайск испытывают острый дефицит участков для обеспечения многодетных семей землей. На 1 сентября общая нехватка земель для этих городов составляет 5,7 тыс. участков.

Чтобы сократить очередь на бесплатные земельные участки, в региональном правительстве разработали закон о предоставлении вместо участка денежной компенсации — земельного сертификата. Размер, порядок и условия получения такого сертификата пока не установлены.

Сейчас в очереди на получение остается более 11 тыс. многодетных семей.

Подробнее о земельных сертификатах читайте в материале „Ъ-Юг“ «Сотни вместо соток».

Дарья Голякова