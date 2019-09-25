В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области сменился директор

В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области (АИР) произошли кадровые изменения. Прежний руководитель Анна Зинченко уволилась по собственному желанию в связи с переездом в другой город, сообщили в пресс-службе областного минэкономразвития.

Новым директором Агентства инвестиционного развития назначен Павел Ефимов. Согласно информации в базе данных «СПАРК-Интерфакс», господин Ефимов является арбитражным управляющим нескольких предприятий-банкротов в Челябинской области.

До Анны Зинченко директором областного АИР был Алексей Бобов. Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил его в апреле из-за проведения селекторного совещания по вопросу строительства завода для производства технического кремния в Златоусте. Сейчас господин Бобов живет в Москве и работает директором по региональному развитию в Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития.