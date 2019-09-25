В Казани пройдет митинг по итогам выборов в Госсовет

Мэрия Казани согласовала акцию оппозиции, на которой представители партий намерены заявить о фальсификациях и нарушениях на выборах в Госсовет Татарстана (прошли 8 сентября). Митинг запланирован 6 октября у ДК Ленина в Авиастроительном районе, сообщил "Ъ-Казань" один из организаторов акции глава татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин. Также среди заявителей митинга кандидаты КПРФ и «Справедливой России».

В акции планируется участие до 450 человек.

Как сообщал "Ъ-Казань", по итогам выборов 8 сентября «Единая Россия» получила в Татарстане 72,4%, КПРФ — 10,7%, а остальные партии проходной барьер не преодолели. Тем не менее по одному представителю ЛДПР, «Справедливой России» и Партии роста прошли в Госсовет республики в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"