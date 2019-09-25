Объединенная судостроительная корпорация увеличила долю в Зеленодольском КБ до 25%

АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) довело свою долю в АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» (Зеленодольское ПКБ) с 18,9% до более чем 25%.

Таким образом, ОСК с 19 сентября стало блокирующим акционером предприятия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение госкорпорации.

Около 6,1% плюс одна акция КБ были переданы корпорации Росимуществом в соответствии с указом Владимира Путина от 24 августа 2018 года «О некоторых вопросах развития судостроительной отрасли».

Как писал "Ъ-Казань", этим же указом в апреле Татарстан получил в госсобственность 75% минус одну акций КБ, а также и более 11,9% акций АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Республике активы были переданы на условиях запрета на приватизацию как минимум в течение пяти лет. А затем они могут быть отчуждены только по согласованию с правительством РФ. Кроме того, судозавод и КБ должны будут не только сохранить, но развить свою деятельность: в их модернизацию до 2023 года, в том числе за счет частных инвесторов, необходимо вложить не менее 300 млн и 150 млн руб. , соответственно.

АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» специализируется на создании проектов кораблей, судов и катеров. По итогам 2016 года КБ получило 430,8 млн руб. выручки и 3,5 млн руб. прибыли.

"Ъ-Казань"