Депутаты гордумы повысили размер компенсации за проезд гражданам с почечной недостаточностью

На пленарном заседании депутаты Пермской городской думы пересмотрели размер ежемесячных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации для граждан с хронической почечной недостаточностью. В 2019 году размер выплаты составит 2154,8 руб. С 2020 года он повысится до 2429,92 руб. Срок оказания дополнительной меры соцподдержки продлен до 31 декабря 2022 года.

Также до 2022 года продлены расходные обязательства по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи, дополнительные меры социальной поддержки для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления.

Депутаты проголосовали за установление расходного обязательства частным образовательным учреждениям, осуществляющим деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Речь идет о предоставлении дошкольного образования с двух месяцев в соответствии со ст. 67 ФЗ №273от 29 декабря 2012 года. Ограничение на предоставление дошкольного образования детям от одного года решено отменить.

«Бюджет города Перми – социально ориентированный. Для депутатов очень важно исполнение социальных обязательств. Хорошо, что граждане с ограниченными возможностями здоровья, кто нуждается в проведении гемодиализа, получат помощь. Приоритетными также остаются вопросы образования и питания детей в образовательных учреждениях», – отметила депутат Наталья Рослякова.