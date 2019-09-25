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Профессия врача стала самой дефицитной в Удмуртии

Врач — самая дефицитная профессия на рынке труда Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба компании HeadHunter.

В целом нехватку врачей отметили в 64 регионах России и 75, в которых проводилось исследование. Второе и третье места в рейтинге дефицитности заняли профессии сварщика и слесаря.

«Сейчас в Удмуртии в сфере "Медицина, фармацевтика" конкуренция не высокая — менее двух резюме на вакансию. Это значит, что рынок в данной сфере больше соискательский. Обратная ситуация с такими высококонкурентными сферами, как "Юриспруденция", "Добыча сырья" и "Бухгалтерия" — здесь больше шести человек на предложение. Аналогичная дефицитность врачей наблюдается и в соседних регионах — в Кировской области и Пермском крае, а вот, к примеру, в Татарстане наиболее дефицитной стала профессия маляр»,— говорится в сообщении HeadHunter.

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