В Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин

В Пекине открыт один из крупнейших аэропортов в мире Дасин, сообщило Центральное телевидение Китая. Дасин стал самым дорогостоящим проектом в истории китайской гражданской авиации.

China's new mega airport-- Beijing Daxing International Airport-- is set to open at the end of September. #MadeInChina pic.twitter.com/HTwom7y2Zn — People's Daily, China (@PDChina) September 24, 2019

«Настоящим объявляю, что международный аэропорт Дасин официально открыт»,— сказал председатель КНР (перевод по ТАСС) Си Цзиньпин, присутствовавший на торжественном открытии аэропорта.

Согласно проекту, аэропорт станет новой точкой пересечения высокоскоростных железных дорог, региональных железных дорог и скоростных автомагистралей. Терминал аэропорта в 700 тыс. кв. м стал самым большим терминалом в мире. Его пропускная способность — 45 млн пассажиров в год. По плану, до 2025 года будет построен второй терминал аэропорта. Инвестиции в строительство аэропорта составили более $11 млрд.