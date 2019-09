В Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин

В Пекине открыт один из крупнейших аэропортов в мире Дасин, сообщило Центральное телевидение Китая. Дасин стал самым дорогостоящим проектом в истории китайской гражданской авиации.

China's new mega airport-- Beijing Daxing International Airport-- is set to open at the end of September. #MadeInChina pic.twitter.com/HTwom7y2Zn