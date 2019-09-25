Сменился директор филиала МТС в ЯНАО

Директором филиала ПАО «МТС» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) стал Евгений Варывдин, сообщает пресс-служба оператора. Он сменил на должности Александра Самуйлова, который теперь стал руководителем липецкого филиала МТС.

Евгений Варывдин работает в сфере ИТ и телекоммуникаций 14 лет, два года из которых — в ямальском филиале МТС. Ранее он отвечал за руководство корпоративным бизнесом в регионе, а также возглавлял новоуренгойское подразделение компании.

«ЯНАО сегодня активно развивается, и это ставит для цифровых операторов множество сложных вызовов. Связь, мобильный интернет здесь, в условиях Крайнего Севера — это не просто возможность для развлечения и досуга, а жизненно важная необходимость»,— отметил вице-президент МТС по региональному развитию Дмитрий Рылов. В связи с этим, компания продолжит строить сеть LTE, в том числе на месторождениях, автодорогах и в удаленных поселках. На ее основе в дальнейшем планируется внедрять цифровые сервисы — «от умного видеонаблюдения до облачных технологий». «Евгений Варывдин, который успешно работает в регионе уже несколько лет, сможет реализовать все эти задачи»,— уверен господин Рылов.