Директора ростовского колледжа подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Ростове директора Частного профессионального образовательного учреждения «Колледж противопожарной и спасательной служб» подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По данным следствия, подозреваемый имел право обучать студентов только по дополнительным общеобразовательным программам, но в период с 2015-го по 2018 год он платно обучал студентов по основной программе среднего профессионального образования.По данным системы «СПАРК Интерфакс», в указанный период колледж возглавлял Павел Романченко.

Сейчас следователи устанавливают круг потерпевших по делу.

Дарья Голякова