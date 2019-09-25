Свердловский губернатор призвал к сотрудничеству муниципалеты и региональный минстрой

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал муниципалитеты взаимодействовать с региональным минстроем в подготовке и актуализации градостроительной документации, сообщает департамент информполитики региона. Это, по мнению господина Куйвашева, позволит нарастить в регионе темпы строительства. Соответствующие предложения прозвучали на встрече с руководителями региональных строительных компаний.

«В рамках нацпроекта “Жилье и городская среда” Свердловской области к концу 2024 года необходимо увеличить годовой объем ввода жилья до 3,3 млн кв. м. В этом году мы набрали неплохие темпы — за восемь месяцев в эксплуатацию введено более 1,2 млн кв. м жилья — больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но этого недостаточно для достижения целей нацпроекта»,— отметил губернатор. Для этого, полагает он, нужно развивать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры.

По итогам совещания для увеличения объемов ввода жилья в регионе Евгений Куйвашев поручил составить план совместных действий всех участников строительного процесса. Главам муниципалитетов поручено повысить оперативность выдачи застройщикам градостроительной документации, минстрою — усилить взаимодействие с муниципалитетами по своевременному внесению изменений в градостроительные документы.