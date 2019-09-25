25 сентября, среда
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Удмуртия проведет в Москве мероприятия в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова

В октябре и ноябре 2019 года власти Удмуртии планируют провести в Москве ряд презентационных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов на сессии госсовета региона 24 сентября.

Господин Бречалов уточнил, что 31 октября в доме приемов Министерства иностранных дел планируется проведение дней Удмуртии, 10 ноября — открытие выставки в день рождения Михаила Калашникова в Общественной палате РФ. Также глава республики добавил, что дни Удмуртии пройдут в Госдуме РФ с 11 по 15 ноября, а с 19 по 20 ноября — в Совете Федераций.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Мероприятия

Партнерский проект

Мероприятия

мы в социальных сетях

Профиль пользователя