«Я против повышения стоимости проезда!»

– Геннадий Алексеевич, бюджет Перми сверстан по социально ориентированному принципу. Какие его направления вы считаете наиболее важными?

– Если судить по выделяемым средствам, то на образование направлено около 50% бюджета. Это важная сфера, так как без обучения и воспитания невозможно представить современного человека. Причем расходы на образование – это не просто набор действующих школ и садов. Нужно строить новые объекты, открывать организации дополнительного образования, спортивные объекты.

Не менее важны такие аспекты, как дорожное строительство, культура, комфортная городская среда, благоустройство.

– Какие из инвестиционных программ, на ваш взгляд, требуют значительного внимания?

– Жилье – это не только вечная, но еще и больная проблема. В 2019 году было выделено 3 млрд руб. на расселение ветхого жилья и выделение жилья молодым семьям. Деньги поступили из городского бюджета, а также из федерального и краевого в виде субсидий. Но большие деньги – это палка о двух концах. Мало их получить, их нужно еще и освоить, а это непросто. Каким образом их можно освоить? Строить муниципальные дома, таких возведено уже два и планируется третий. Возможен также выкуп жилья у застройщиков. Но дело это продвигается столь долго, что молодые семьи не успевают получить жилье из-за наступления предельного возраста супругов. Ведь желающих много, а очередь на новое жилье растет гораздо быстрее, чем появляются новые квартиры. Переломить ситуацию можно только путем выделения на эти цели гораздо большего объема средств. К тому же деньги из общей суммы должны расходоваться и на снос аварийного жилья. В целом мы видим замкнутый круг: чтобы снести аварийное жилье – нужно расселить людей, а для этого надо предоставить им новое жилье.

– В 2019 году мэрия начала реформу транспортной модели Перми. Как вы считаете, какие шаги должны стать главными в этой реформе?

– Многие люди говорят, что реформа им не нужна. Общественный транспорт – это очень чувствительная вещь для многих жителей, в том числе малообеспеченных. Без крайней необходимости маршрутную сеть менять нельзя, ее изменения должны вытекать из потребностей жителей: если в городе, например, построен новый микрорайон.

Реформа предполагает снос участка Горнозаводской железнодорожной ветки, а это стратегический объект и памятник промышленной культуры. Более того, многим людям, пользующимся электричкой, придется делать пересадку. Я – против этого.

При этом я поддерживаю некоторые изменения транспортной модели, в частности оплату деятельности перевозчиков из бюджета, что позволит ликвидировать предпочтение выгодных маршрутов перевозчиками. Еще один важный шаг – обновление подвижного состава: автобусов и трамваев, создание муниципального автобусного парка.

– Поддерживаете ли вы возможное повышение тарифов на проезд в транспорте?

– Обновление автобусного парка влечет за собой затраты на обслуживание, запчасти, ГСМ, зарплату персонала, внедрение безналичного расчета. Значительную часть этих затрат оплачивает пассажир. Экономически обоснованной стоимостью проезда называют 28 рублей. Но справедлива ли она? Не надо забывать, что подавляющее число пассажиров – малообеспеченные люди. В условиях, когда растет цена на бензин, вырос НДС, введена пенсионная реформа, рост тарифа я считаю недопустимым. С моей точки зрения, тариф 20 рублей надо сохранить, а рост расходов компенсировать из бюджета. Он и при 28 рублях частично компенсируется. От этого отказываться нельзя, иначе люди будут сильно ущемлены. Да, расходная часть бюджета растет, но правильнее направить деньги на транспорт, нежели на финансирование БК «Парма» и Пермского марафона, который проводить бы пореже.

– Какие направления вашей депутатской деятельности вы считаете наиболее важными?

– Я избран от КПРФ по списку. Это значит, что я не получаю средств на благоустройство дворов, как мои коллеги, избранные по округам. У депутатов по списку один округ – весь город. Наиболее значительными результатами я считаю выкуп легкоатлетического манежа «Спартак» в муниципальную собственность. Ко мне обратились родители с 1500 подписей с просьбой не допустить сноса манежа. В итоге вопрос был поднят в гордуме, а манеж выкуплен. После ремонта там снова начнут заниматься дети. Еще одна проблема – приватизированные дома, подвалы в которых принадлежат администрации. Многие владельцы квартир хотели бы получить подвалы в собственность дома, но это было невозможно. Я обострил этот вопрос. Теперь, если 100% жильцов дома согласны взять подвал в свою собственность, мэрия его поддерживает.

Мне пожаловались жители поселка Чапаевского, где есть поселения цыган, эти граждане незаконно подключаются к электросетям. Я обращался в разные инстанции, в итоге удалось снести, как наказание, пару цыганских домов. Проблема – у меня на контроле.