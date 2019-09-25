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Суд обязал мэрию Перми усилить грунт под домом на ул. Л. Шатрова, 35

Прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания в многоквартирном доме. Как установил надзорный орган, в доме на ул. Л. Шатрова, 35 со стороны Егошихи происходит постепенное разрушение грунта, что может создавать потенциальную угрозу жизни и безопасности граждан.

Прокурор направил в адрес администрации Перми иск об организации работ по усилению грунта, включая закрепление оползневого участка склона, восстановление противопожарного проезда к зданию. Решением Ленинского районного суда Перми требования прокурора удовлетворены в полном объеме, а краевой суд оставил жалобу администрации без удовлетворения. Исполнение судебного решения остается на контроле прокуратуры района.

Администрация Перми пояснила, что не отказывалась проводить укрепление склона: апелляция в суд была подана для уточнения некоторых моментов решения, к которым относятся, например, технические параметры элементов, которые не соответствуют требованиям действующих нормативных документов. «Особенно важно было определить ширину противопожарного проезда. В настоящий момент все нюансы уточнены. В данный момент заключается договор с подрядчиком на проведение геодезических и геологических изысканий, а также обследования всего склона», - заключили в мэрии.

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