Бывший вице-мэр Кемерово стал парламентарием

Бывший вице-мэр Кемерово Владимир Вильчиков, победивший на довыборах в парламент Кузбасса, получил депутатский мандат. В облсовете господин Вильчиков возглавил комитет по вопросам промышленной политики, ЖКХ и имущественных отношений

«Клянусь добросовестно исполнять свои обязанности, добиваться повышения безопасности и уровня жизни населения. Никакие частные интересы не будут для меня выше интересов Кемеровской области»,— принес присягу Владимир Вильчиков.

Напомним, дополнительные выборы депутата парламента Кемеровской области по округу №9 прошли 8 сентября. За мандат боролись четыре кандидата, а победил выдвинутый «Единой Россией» Владимир Вильчиков, получивший около 75% голосов избирателей.

Депутатский мандат оказался вакантным после того, как в марте этого года единоросс Константин Венгер перешел на работу в правительство Кузбасса, став вице-губернатором по экономическому развитию.

Юрий Зуев