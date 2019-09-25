В Перми завершено спрямление участка шоссе Космонавтов

В Перми состоялась приемка работ по реконструкции шоссе Космонавтов на участке от реки Мулянки до аэропорта. Отрезок автодороги протяженностью 6,5 км ремонтировали в течение года. Подрядные организации ООО «АБЗ № 1» и ООО «Дортехинжиниринг» переустроили разворотные участки и выполнили спрямление дороги в районе деревень Хмели, Песьянка, Ванюки и Ясыри.

В ходе ремонта была ликвидирована колея, выполнено фрезерование и уложено новое покрытие.

Как отметил замначальника отдела строительства КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Анатолий Полюдов, при переустройстве разворотных участков потребовалось вынести инженерные сети, попадающие в зону строительства. «При выполнении работ по благоустройству на разделительной полосе был уложен рулонный газон, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками и повышенной устойчивостью к механическим воздействиям. Работы выполнены качественно. Серьёзных претензий у заказчика нет», – сообщил он.

Всего на ремонт участка было направлено 290,8 млн рублей из краевого бюджета.

Также в этом году начнутся ремонтные работы следующего участка шоссе Космонавтов – от деревни Ясыри до развязки у старого аэропорта. Предстоит заменить верхний слой покрытия, реконструировать транспортную развязку и выполнить другие дорожные работы. Реконструкция шоссе Космонавтов завершится летом 2020 года.

Напомним, реконструкция шоссе Космонавтов была приоритетным дорожным объектом правительства предыдущего губернатора Виктора Басаргина. Реконструкция участка шоссе длиной 8,36 км, из которых 5,64 км проходит в границах Перми, началась весной 2014 года. Для проезда участок был открыт в конце лета 2015-го, надземные переходы и освещение были доделаны к концу 2015 года. В первые дни эксплуатации нового участка автолюбители стали жаловаться на неудобные повороты в местах съезда и выхода на другую полосу. Новые краевые власти приняли решение провести повторный ремонт дороги.