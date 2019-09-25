Новосибирские власти одобрили выделение земли без торгов для строительства СТО

Комиссия по масштабным инвестиционным проектам в правительстве Новосибирской области признала масштабными инвестпроектами строительство компанией «Алькор» станции технического обслуживания тяжелой техники и грузовой магистральной техники, а также возведение компанией «АМИ» завода быстровозводимых модульных зданий в Линево. Первый проект предполагает создание около 40 рабочих мест, второй — около 182.

Комиссия поручила минэкономразвития Новосибирской области подготовить проект распоряжения губернатора для предоставления инвесторам земельных участков без торгов. «Алькор» планирует строительство СТО на участке площадью 15,4 тыс. кв. м, «АМИ» — на участке площадью 36,1 тыс. кв. м. По данным Росреестра, кадастровая стоимость первого участка — 3.3 млн руб., второго — 14,6 млн руб.

Оксана Павлова