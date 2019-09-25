Депутаты поддержали инициативу о переименовании парламента Кузбасса

Депутаты парламента Кемеровской области единогласно приняли в первом чтении законопроект о переименовании органа законодательной власти. Решение принято на сессии в среду.

Поправки в региональный устав подразумевают замену по всему документу слов «совет народных депутатов» на «законодательное собрание» (это наименование применяется в 30 регионах России). «Новое название будет отражать нашу основную миссию — законотворческую»,— сказал спикер парламента Вячеслав Петров на заседании. Рассмотрение законопроекта во втором чтении намечено на октябрь. В случае принятия поправок закон вступит в силу с 1 декабря 2019 года.

Разработчики поправок — 17 депутатов, в том числе спикер Вячеслав Петров, вице-спикер Юрий Скворцов и глава комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Алексей Зеленин. Во фракцию «Единой России» входят все инициаторы переименования, кроме господина Скворцова (Патриоты России) и депутата Сергея Ващенко («Справедливая Россия»).

Юрий Зуев