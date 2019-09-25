КСП Перми проанализировала муниципальные программы

В рамках часа депутата на пленарном заседании Пермской городской думы председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Мария Батуева ознакомила депутатов с анализом предлагаемых мэрией изменений в муниципальные программы 2019–2023 годов.

Напомним, бюджет города Перми формируется в программном формате. Удельный вес программных расходов в бюджете на 2019 год составил 90,6%.

По словам Марии Батуевой, впервые не меняются сроки реализации программ, в них отражены налоговые расходы и выпадающие доходы. Администрация уже устранила 130 из 143 озвученных замечаний.

Вопросы экспертов КСП вызвала программа «Экономическое развитие города Перми». Цель программы осталась неизменной – развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода к VI экономическому укладу. При этом 50% финансирования направляется на проведение ярмарок. Недостаточной названа и проработка механизмов продвижения муниципально-частного партнерства.

Депутат Сергей Богуславский отметил, что данная программа требует пересмотра с учетом опыта других городов. Депутат Ирина Горбунова поинтересовалась, почему в отраслевой программе намечено снижение доли мест в частных детсадах за счет бюджетных субсидий. Заместитель главы Перми Людмила Гаджиева пояснила, что в городе активно развивается муниципальная дошкольная сеть.

Депутат Василий Кузнецов интересовался судьбой общественных центров в рамках программы «Общественное участие». Мария Батуева подтвердила, что по имеющимся 42 центрам добавлены средства на содержание и ремонт. Но вместе с тем должны быть прописаны и показатели их результативности.

Депутат Наталья Рослякова акцентировала внимание на мерах по сохранению и развитию молодежного потенциала. В частности, она предложила выделить в самостоятельную структуру комитет по делам молодежи. Дмитрий Самойлов заверил, что центром самореализации и творчества будет Дворец молодежи, также продолжится проект «Золотой кадровый резерв», направленный на закрепление молодых людей в родном городе.

Депутат Павел Фадеев уточнил сроки проведения работ на важных социальных объектах – гимназиях №3 и 17. По данным администрации, сдача объектов запланирована на 2021 год.

Депутат Владимир Плотников отметил, что в городе продолжается благоустройство на 4-й линии в Курье. Кроме того, по его мнению, важно четко соотносить депутатские программы благоустройства во дворах и ремонт междворовых проездов, чтобы между территориями не оставались неблагоустроенные зазоры. Заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич пообещал, что работы завершатся к середине октября, и поддержал предложение координировать ремонт дворов и заездов. Кроме того, до конца 2019 года будет решен вопрос с освещением дороги от Гайвы до Заозерья.

Депутат Евгений Глезман уточнил сроки работ по благоустройству скверов на улицах Корсуньской, Черняховского и Павлика Морозова, а также по строительству ФОКа на ул. Веденеева. По данным администрации Перми, скверы откроются в 2021 и 2022 годах, а ФОК – в 2020 году.

Депутат Надежда Агишева обратила внимание на тему экологии. «Понимаю, что много задач, что в 1990-е годы была потеряна система озеленения. Но благоустройство Комсомольского проспекта – яркий пример обострения ситуации в этой сфере. Надеюсь, создание благоприятной городской среды будет в числе приоритетов».

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин считает, что в целом финансовое обеспечение планов городских властей неплохое, но есть проблемы с реализацией, «поэтому должен кратно вырасти уровень ответственности исполнителей».

Дмитрий Самойлов подчеркнул, что каждый срыв сроков по городским объектам будет рассматривать как вопиющий случай. «Среди проблемных отмечу вопрос с программой по экономическому развитию. Нет приоритетности по целям и задачам. Что касается экологии – это комплексная тема, готов совместно больше уделять ей внимания», – сказал глава Перми.

Председатель гордумы Юрий Уткин назвал ключевой задачей координацию федеральных, краевых и городских приоритетов: национальных проектов, стратегии социально-экономического развития Перми, бюджета и муниципальных программ.