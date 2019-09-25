В Арамиле несовершеннолетний водитель совершил ДТП

Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, в 20:07 по местному времени 24 сентября на улице Щорса в Арамиле (пригород Екатеринбурга) произошло ДТП с участием подростков 14 и 15 лет. Молодые люди самостоятельно ехали на автомобиле ВАЗ 2107 и врезались в каменное ограждение. В результате водитель и пассажир, несмотря на то, что были пристегнуты, получили тяжелые травмы в виде черепно-мозговых травм и переломов.

«По данному факту ведется разбирательство. Данные законных представителей несовершеннолетних участников ДТП устанавливаются. Со слов несовершеннолетних - медицинским работникам, они не посещают ни одно образовательное учреждение. При установлении данных законных представителей несовершеннолетних, им будет грозить административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ) в виде предупреждения либо штрафа в размере 500 рублей. Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобиль на учете в Госавтоинспекции не состоит»,— пояснили в ГИБДД по Свердловской области.