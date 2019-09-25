Полицейские изъяли у жителя столицы Тывы более 50 тысяч патронов

Полиция Тывы возбудила уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Кызыла, который пытался передать знакомому 54 тыс. патронов, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

По версии следствия, вечером 4 сентября инспекторы ДПС на трассе Р-257 «Енисей» остановили автомобиль Mitsubishi Delica, в салоне которого обнаружили коробки с предметами, похожими на патроны. «Согласно результатам исследования, изъятые патроны являются боеприпасами»,— говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Помимо этого, у задержанного нашли и изъяли 1 тыс. бутылок алкоголя под названием «Родник Сибири» объемом по 0,5 л без документов и акцизных марок. «Изъятая продукция направлена на исследование»,— отмечается в сообщении.

Юлия Сасевич