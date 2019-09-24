С прокуратуры спрашивают за Сандармох Суд приступил к рассмотрению жалобы на действия надзорного ведомства в связи с раскопками в Карелии

Тверской районный суд Москвы рассматривает иск председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой к Генпрокуратуре и прокуратуре Карелии по поводу раскопок на территории захоронения 7,6 тыс. политрепрессированных «Сандармох». Госпожа Слабунова просила Генпрокуратуру проверить законность работ, которые вело Российское военно-историческое общество (РВИО). Надзорное ведомство отправило обращение в Карелию, а оттуда пришли ответы, в которых оказалась информация, не соответствующая действительности. По мнению представителей карельской прокуратуры, их ответы соответствуют закону.

Депутат заксобрания Карелии и председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова оспаривает бездействие должностных лиц надзорного ведомства в связи с раскопками РВИО в Сандармохе. С августа прошлого года она три раза обращалась в прокуратуру с просьбой проверить законность раскопок, которые экспедиция РВИО (учреждено Минкультом и Минобороны РФ) проводила в конце августа 2018 года в Карелии на территории мемориального кладбища жертв политических репрессий 1937–1938 годов. Госпожа Слабунова указывала, что статус захоронения в Едином госреестре объектов культурного наследия — «памятник истории», а значит, там запрещено вести раскопки без проведения историко-культурной экспертизы проектной документации работ. Первый раз прокуратура Карелии перенаправила обращение в управление по охране объектов культурного наследия Карелии, которое ответило, что статус у захоронения другой — «достопримечательное место», а значит, раскопки велись законно. Второе и третье обращение госпожа Слабунова направила уже в Генпрокуратуру РФ, указав, что республиканская прокуратура не рассматривала ее обращение по существу. Однако Генпрокуратура спускала письма в Карелию, откуда снова приходили ссылки на статус «достопримечательное место».

Между тем госпожа Слабунова выяснила, что карельские чиновники действительно пытались изменить в реестре статус захоронения с «памятника истории» на «достопримечательное место», попросив об этом в марте этого года Минкульт РФ, но им было отказано.

В итоге депутат направила иск в суд с жалобой на бездействие надзорного ведомства. «Оно ни разу по существу не рассмотрело вопрос и при этом направляло жалобу в тот орган, на который мы жаловались, что запрещено по инструкции»,— пояснила “Ъ” госпожа Слабунова.

Прокуратура Карелии предоставила в суд свой отзыв на иск. В нем говорится, что все ответы на обращения госпожи Слабуновой были написаны в соответствии с законодательством, неясностей в них не было. Действия должностных лиц прокуратуры, по заявлению ведомства, не нарушают прав депутата, бездействие не допущено. «Само по себе несогласие с решениями, принятыми по обращениям, не может являться основанием для признания решений должностных лиц неправомерными»,— указано в отзыве прокуратуры Карелии. Там же отмечено, что «вмешательство в осуществление прокурорского надзора недопустимо».

Адвокат Алексей Сюзюнов, представляющий на суде интересы истца, отметил, что прокуратура Карелии не оспаривает факт незаконности передачи обращения в нижестоящие органы. Именно в этом сторона истца видит бездействие ведомства: передачей обращения оно «устранилось от разрешения обращений».

Генпрокуратура РФ до сих пор не подготовила отзыва на иск, поданный в июле этого года. На заседании во вторник судья Алексей Стеклиев сообщил о ходатайстве Генпрокуратуры о переносе разбирательства. По мнению адвоката, Генпрокуратура не привела весомых оснований для отложения дела, однако судья отложил процесс до 2 октября.

Напомним, в августе прошлого года поисковики РВИО по просьбе карельских властей уточняли границы захоронения и проверяли гипотезу о расстрелянных там финнами советских военнопленных во время Второй мировой войны. Финские историки заявили, что у них нет данных о таком месте расстрелов (см. “Ъ” от 18 сентября 2018 года), а правозащитники увидели в действиях поисковиков попытку переписать историю. В этом году РВИО провело повторную экспедицию. На этот раз раскопки шли между расстрельных ям. Санкт-Петербургское общество «Мемориал» попросило Генпрокуратуру проверить, не являются ли раскопки вандализмом, надругательством над телами умерших и повреждением объектов культурного наследия. А правление Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» заявило, что «раскопки, не обоснованные никакими предварительными историко-архивными исследованиями, на мемориальном кладбище, официально внесенном в реестр памятников истории и культуры, недопустимы». Для того чтобы эти исследования были проведены, правление «Мемориала» требует «срочно обеспечить свободный доступ исследователей ко всем архивным материалам, хранящимся в государственных и ведомственных архивах России и Финляндии, которые могут содержать информацию как о массовых расстрелах 1937–1938 годов, так и о судьбах красноармейцев, содержавшихся в финских лагерях для военнопленных на оккупированной территории Карелии в 1941–1944 годах».

По данным «Мемориала», в урочище Сандармох похоронены свыше 3,5 тыс. жителей Карелии, более 3 тыс. заключенных—строителей Беломорканала и 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы. Имена захороненных в этом месте установил по архивам ФСБ краевед Юрий Дмитриев. Сейчас над ним идет суд: он обвиняется в изготовлении порнографии, хранении оружия и насильственных действиях сексуального характера (см. “Ъ” от 30 мая)

Валентина Путреша