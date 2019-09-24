Суд оштрафовал жителя Орла на 40 тыс. рублей за выражение неуважения к Путину

Житель Орла Андрей Бычков оштрафован на 40 тыс. руб. за комментарий в социальной сети «ВКонтакте». Железнодорожный райсуд Орла признал его виновным в распространении информации, выражающей явное неуважение к органам госвласти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

По словам правозащитника Дмитрия Краюхина, представлявшего в суде интересы господина Бычкова и сотрудничающего с группой «Агора», комментарий был оставлен к публикации про активизацию клопов. Господин Бычков выражал недовольство работой местных властей и высказал мнение, что ответственность несет президент России Владимир Путин. Комментарий появился в конце июня, а уже в начале июля в МВД поступило анонимное сообщение с жалобой на него. К началу августа административное дело уже было в суде.

Господин Краюхин заявил, что проведенная в ходе расследования экспертиза нашла в комментарии признаки вульгарного и грубого выражения в адрес президента, однако не нашла главного квалифицирующего признака — оскорбления в неприличной форме. Тем не менее суд признал Андрея Бычкова виновным. «Да, это было неуважение. Но не было никакой неприличности, не было оскорбления»,— утверждает господин Краюхин. Он намерен обжаловать решение в апелляции, а в случае проигрыша — жаловаться в ЕСПЧ.

Андрей Прах, Воронеж