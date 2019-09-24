«Автомобилист» уступил «Витязю» в овертайме

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Подольске проиграл местному «Витязю» в овертайме со счетом 0-1. В этот момент екатеринбуржцы играли в меньшинстве. Матч прошел в рамках чемпионата КХЛ. В нем впервые с начала сезона принял участие нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк, который установил рекорд — стал самым возрастным игроком клуба (его возраст 41 год и 66 дней).

Следующий матч «Автомобилист» проведет 26 сентября в Москве со «Спартаком». 21 сентября команды уже встречались в Екатеринбурге. Игра закончилась со счетом 2-4 в пользу «Спартака».