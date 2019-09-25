Депутаты предъявили за проезд

Пермская городская дума раскритиковала реализацию транспортной реформы. По мнению депутатов, «уже в пилотном проекте» администрацией и «ПермГорЭлектроТрансом» «было нарушено все и сразу». Из-за чего у думы и администрации все еще нет достоверных данных о пассажиропотоке для расчета экономически обоснованного тарифа. Однако существующая ситуация в транспортной сфере депутатов тоже не радует. Так, вице-спикер Дмитрий Малютин, прокатившийся на одном из городских маршрутов, назвал автобус «сараем». По словам депутата, ездить на таком транспорте не только «неприятно, но даже небезопасно». Мэрия Перми пообещала прислушаться к замечаниям депутатов.



Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании рассмотрели изменения в порядок формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа городским общественным транспортом. Как пояснила замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева, решение предполагает переход от «рационального типа транспортного средства» (конкретной модели автобуса) к «классу транспортных средств». Также инициатива дает возможность предоставления скидки при безналичной оплате проезда.

Несмотря на то, что проект решения во многом является техническим и был поддержан большинством голосов, депутаты использовали его как повод для обсуждения готовящихся преобразований в транспортной сфере Перми.

«У меня есть вопросы, касающиеся маршрутов, которые де-юре обслуживает „Пермгорэлектротранс“, а де-факто много кто. Сколько транспортных средств, участвующих в эксперименте (пилотном проекте на десяти маршрутах.— „Ъ-Прикамье“), не оборудовано системой учета пассажиропотока?»— поинтересовался депутат Александр Филиппов.





Людмила Гаджиева ответила, что все транспортные средства интегрированы в единую систему учета пассажиропотока. «Мы можем зайти в эту базу и посмотреть в разрезе каждого автобуса: сколько людей платит, и каким видом карт»,— пояснила замглавы администрации. При этом она признала, что не все автобусы «оборудованы датчиками на вход и выход».

Затем господин Филиппов спросил про штрафы за отсутствие автоматизированной системы учета пассажиропотока (АСУП). «Сейчас штрафуют, уведомляя подрядчика. И автобус, где АСУП нет, как бы не выходит на линию. При этом штраф за отсутствие системы для ПГЭТ составляет 200 тыс. руб., а за невыход на линию — 2 тыс. руб. Сейчас штрафы за отсутствие системы, по моей информации, закончились. Так ли это?»— поинтересовался депутат.

Начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин на вопрос не ответил, но заявил, что возьмет под личный контроль проверку исполнения контрактов.

Депутат от «Справедливой России» Вероника Куликова отметила, что «уже в пилотном проекте было нарушено все и сразу». «На маршрутах ПГЭТ, который является основным участником пилотного проекта, работают частные перевозчики. Причем договоры с ними заключены с нарушением антимонопольного законодательства и ФЗ №220 («Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ».— „Ъ-Прикамье“)»,— заявила госпожа Куликова. Она добавила, что 25% транспортных средств пилотного проекта не оборудованы АСУП.

«И это только малая часть нарушений. Готовы ли мы, с учетом слабых проработки вопроса и контроля со стороны сотрудников администрации, зайти в масштабную реформу? Не получится ли так, что, вольно распоряжаясь бюджетными средствами или не будучи способными заставить перевозчиков выполнять требования конкурсной документации, мы придем к тому, что бюджет не потянет разрыв между доходами и расходами? Это будет уже не 1–2 млрд, а три, четыре или шесть»,— предупредила Вероника Куликова. Также она попросила городскую прокуратуру проверить законность заключения договоров между ПГЭТ и частными перевозчиками.

Депутат Владимир Плотников напомнил коллегам, что «выяснить пассажиропоток» обещал еще предыдущий куратор городского транспорта Анатолий Дашкевич в прошлом созыве думы.

«Давайте уже решим с пассажиропотоком, с 2013 года не можем выяснить. А как выясним, так сразу же снимутся все вопросы»,— обратился господин Плотников к Людмиле Гаджиевой.

Депутат от КПРФ Геннадий Сторожев, напротив, заявил, что слабо интересуется цифрами по пассажиропотоку и экономическими расчетами: «Я и так уверен, что стоимость одной поездки будет выше, чем сейчас, потому что все дорожает в этом лучшем из миров. И все-таки тариф должен быть сохранен на прежнем уровне — 20 рублей».

Самым эмоциональным стало выступление вице-спикера Дмитрия Малютина. Депутат поделился впечатлениями от поездки на автобусе №33 в компании председателя думского комитета по инвестициям Сергея Богуславского. Прежде всего, депутатов удивило качество остановок:

«Остановки — весомая часть впечатления от работы городского транспорта в целом. Сейчас они больше похожи на помойки. Не все, но многие. Автобусы в час пик переполнены. Люди в этих сооружениях на колесах — как селедки в бочках, а кондукторы вынуждены работать в невыносимых условиях»,— сказал господин Малютин. По его словам, «повышение тарифа — всегда проблемная тема». «Никто никогда не хочет платить больше, все хотят платить меньше. Но если бы подавляющее число автобусов были в порядке, то люди бы понимали, за что отдают свои деньги. Сейчас автобусы старые, ободранные. Заходить туда неприятно и даже небезопасно»,— считает вице-спикер.

Конкретный автобус №33 Дмитрий Малютин назвал сараем. «Мы пообщались с пассажирами. Оказалось, что летом в автобусе не работают кондиционеры, зимой — отопление. На сиденьях, которые там установлены, даже страшно сидеть. Не понимаю, как такие автобусы (если их можно так назвать) выходят на маршрут?! Не говоря уже о культуре вождения и не всегда корректном поведении кондуктора»,— посетовал депутат.

«За проезд в таких автобусах даже 20 рублей — завышенная сумма. Качество обслуживания в отрасли, к сожалению, не выдерживает критики. Да, мы закупили новые автобусы, но на большей части маршрутов ходит старый скрипучий транспорт. Поэтому наша задача — сделать все, чтобы общественный транспорт был не источником опасности и негативного настроения, а доступным, комфортным и безопасным средством передвижения»,— резюмировал вице-спикер.





Также он предложил прокатиться на общественном транспорте мэру Перми Дмитрию Самойлову и Людмиле Гаджиевой.

Сергей Богуславский пожаловался, что пытался заплатить за проезд банковской картой, но ему это не удалось. «Возможно, меня бы высадили из автобуса, если бы не Дмитрий Васильевич, который заплатил 20 рублей, и я смог доехать до дома»,— поделился депутат. «Думаю, надо всем коллегам и руководству города иногда ездить на общественном транспорте, чтобы понимать, что это такое»,— добавил господин Богуславский.

Дмитрий Самойлов признал, что «в отрасли накопилось определенное количество противоречий, недостатков и проблем». «Поэтому мы с вами совершенно осознанно двинулись в сторону реформирования. Оно предусматривает новую маршрутную сеть, обновление подвижного состава, тарифное меню, ремонт и обустройство новых остановок. Нормальная комплексная работа»,— заявил глава Перми. Также он анонсировал депутатам октябрьский доклад Людмилы Гаджиевой о предварительных итогах реформы.

«Обсуждая методику, мы привели примеры и накопившиеся проблемы, которые необходимо учесть»,— резюмировал обсуждение спикер думы Юрий Уткин.

Константин Кадочников