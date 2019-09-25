Мэрии рекомендовали правильно припарковаться

Губернатор Сергей Морозов, раскритиковав бездействие администрации Ульяновска, поручил своему заместителю Сергею Люлькову организовать в Ульяновске и Димитровграде «единое парковочное пространство» под контролем муниципалитетов, поскольку «непонятно, куда уходят финансовые потоки». Сами владельцы легального парковочного бизнеса заинтересованы в четких правилах игры, отсутствие которых мешают цивилизованному развитию.

В четверг должно состояться первое заседание межведомственной рабочей группы при правительстве Ульяновской области, задача которой — навести порядок на платных парковках в Ульяновске и Димитровграде. Такую задачу губернатор региона Сергей Морозов поставил подчиненным еще в августе, заметив, что в Ульяновске огромное количество нелегальных платных ночных парковок автомобилей, и «огромные деньги, которые могли бы поступать в бюджет», «непонятно, куда уходят». «Люльков (заместитель губернатора, секретарь регионального совбеза Сергей Люльков. — „Ъ“), берите на себя, если у города коленки трясутся. Столько денег, и ни за что не платят, антисанитария»,— заявил губернатор, предложив сформировать «единое подзаконное парковочное пространство» под контролем муниципалитета.

Речь идет, в основном, о платных ночных парковках, которые устраиваются как во дворах жилых домов, так и на иных площадках общего пользования. Обычно такая парковка представляет собой площадку с неэстетичной будкой, в которой сидит охранник, собирающий (чаще всего — без квитанций) по 40–50 руб. с владельцев автомобилей за охрану машин.

Как пояснил „Ъ“ господин Люльков, в рабочую группу вошли представители заинтересованных сторон — УМВД, ФНС, МЧС, администрации города, Росреестра, и т.д.— всего 14 членов. Основная тема предстоящего совещания — поиск путей решения поставленной губернатором задачи. Будет рассмотрена и возможность создания единой муниципальной компании, контролирующей деятельность платных парковок. На следующей неделе господин Люльков планирует доложить губернатору о первых выводах комиссии. Кроме того, по его словам, еще до принятия конкретных решений будет сформирована рейдовая группа, которая проведет проверку существующих парковок для ликвидации нелегальных. Общий реестр парковок планируется сформировать до ноября. Секретарь совбеза также отмечает, что «потребуется и корректировка регионального законодательства, чтобы каждый — власти и предприниматели — понимал, как действовать».

Получить в мэрии информацию о ситуации с платными парковками не удалось. В отделе предпринимательства управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции Ульяновска ответили, что таких данных не имеют. Впрочем, начальник управления муниципальной безопасности Агалар Нуров пояснил, что пока есть информация только по Засвияжскому району, «где выявлено около 130 незаконных парковок». Назвать, сколько в городе легальных парковок, господин Нуров затруднился, заметив, что «их тоже много». По его словам, в Ульяновске есть и муниципальные парковки, но их пока только шесть. Агалар Нуров считает, что «все к тому и идет, чтобы создать единое парковочное пространство под руководством муниципальной организации», «должна быть единая концепция, хотя малому бизнесу тоже надо дать ­развиваться».

Выяснить в мэрии, какой доход в бюджет дают легальные парковки, также не удалось. Между тем грубый подсчет показывает, что если в Ульяновске около 170 тыс. зарегистрированных автомобилей, из которых 2/3 стоят под открытым небом, и только четверть из последних — на платных парковках (около 25 тыс. автомобилей), то при стоимости парковочного места за ночь в 50 руб., в месяц по городу собирается 38 млн руб., в год — 450 млн руб. Однако, если легальные предприниматели оплачивают только стоимость патента (для этого даже не обязательно оформляться в качестве предпринимателя), то заметных доходов бюджету их деятельность все равно не ­принесет.

Сами владельцы парковочного бизнеса к переменам относятся скептически и настороженно. «Могут заставить платить больше налогов, а это значит, что тогда и платежи за парковку вырастут, могут лишить места»,— сказал „Ъ“ о своих опасениях один их них, заметив, что убогое состояние парковок с самодельными будками связано с тем, что «нет уверенности в завтрашнем дне». «И нам, выдавая патент на охранную деятельность, в мэрии прямо говорили, что патент никаких гарантий не дает. Мы были бы заинтересованы в четких правилах, гарантирующих развитие бизнеса в законном русле»,— сказал ­собеседник.

Это не первая попытка наведения порядка с платными парковками. Аналогичный процесс уже происходил ровно 10 лет назад, когда губернатор потребовал от города навести порядок с парковками и подготовить необходимые нормативные акты, в итоге ничего так и не было сделано. Три года назад региональное УМВД направило руководству области письмо, где отмечалось, что «отсутствие юридических обязательств организаторов парковок перед муниципальными образованиями и конечными потребителями услуг ведет к нарушению законных интересов граждан и теневому распределению доходов от данной деятельности». УМВД предложило разработать эффективную нормативную базу и создать реестр парковок».

Региональный уполномоченный по правам предпринимателей Екатерина Толчина заметила, что «идея замечательная», «но реализация ее может оказаться далекой от самой идеи». «Достаточно вспомнить, как в рамках благоустройства города сносили нестационарные объекты предпринимателей, получивших участки на законных основаниях. У нас, когда появляется новая концепция, нередко происходит отсечение прошлой жизни, ранее принятые документы отменяются. И моя задача — найти баланс между хорошей идеей и сохранением интересов бизнеса, работающего на законных основаниях, чтобы, в крайнем случае, он хотя бы получил компенсации»,— сказала госпожа Толчина.

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев, отмечая, что он бы выбрал вариант единого муниципального предприятия, в то же время считает, что необходим региональный закон, который установил бы четкие правила деятельности в этой сфере, обеспечивая бизнесу необходимые гарантии его развития.

Сергей Титов, Ульяновск