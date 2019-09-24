«Ошибки прошлой зимы учтены»

Правительство Петербурга заявило, что с 24 сентября официально начался отопительный сезон — план подготовки к нему выполнен на 100%. Для ремонта тепловых сетей планируется постепенное увеличение финансирования из бюджета. Также было объявлено, что ошибки минувшей зимы учтены и снежного коллапса не предвидится. Чтобы справиться со стихией, дополнительно закупили 471 единицу техники.

Губернатор Александр Беглов категорически запретил сбрасывать снег в водоемы. «Все должно проходить через снегоплавильные установки»,— заявил он.

Известно, что для работы в предстоящую зиму предусмотрены одиннадцать таких установок, а также семь площадок для временного складирования снега. Новые снегоуборочные машины уже прошли инспекцию и будут готовы к эксплуатации 1 октября. Всего же планируется задействовать 1250 единиц техники, включая и тяжелые машины, и средства малой механизации.

К зиме уже заготовлено 8 тыс. тонн соли, 42,5 тыс. тонн песка и 2 тыс. тонн гранитной крошки.

Кроме того, сообщается, что капитальный ремонт крыш проведен на 479 зданиях, из которых на 291 — по системе «холодный чердак». Она позволяет исключить образование наледи.

Согласно плану подготовки к отопительному сезону, необходимо было подготовить 23,4 тыс. зданий. Работа выполнена в полном объеме, заявил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Он также подчеркнул, что для оперативного устранения возможных аварий, связанных с теплоснабжением, заготовлено около 60 наименований строительных материалов.

Что касается износа тепловых сетей, то ремонта требуют 50% городских коммуникаций, 25% из которых находятся в критическом состоянии.

Для решения этой проблемы из бюджета города будет дополнительно выделено 1,5 млрд рублей.

Олег Дилимбетов