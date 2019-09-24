Главе банка «Прайм Финанс» предъявлены обвинения

Председателю правления банка «Прайм финанс» Михаилу Табунову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств) и ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что Табунов был задержан в Петербурге 18 сентября. Приморский районный суд отправил обвиняемого под домашний арест до 5 ноября. При этом обвинение просило для него заключение под стражу.

Предполагается, что Михаил Табунов вступил в сговор с неустановленными лицами для присвоения денежных средств банка в особо крупном размере. В ходе ревизии в одном из офисов банка была выявлена недостача в размере 106,2 млн руб., $ 1 млн и €1,35 млн. Кроме того, Табунов и иные лица направляли недостоверные сведения по отчетности банка в ЦБ РФ.

Банк «Прайм Финанс» был лишен лицензии в июне.