Недвижимость осталась под «Парусом»

ООО «Риэлти-Дон», принадлежащее Игорю Маликову, не смогло добиться признания своих прав на имущество компаний «Парус» и «Ресурс» Юрия Погибы. Господин Маликов в 2016 году приобрел «Риэлти-Дон» у ее формального учредителя и директора, а впоследствии компания заявила права на помещения Ростовского часового завода, ранее находившиеся на ее балансе, но затем перешедшие ответчикам. Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако его решение не устояло в апелляции, и господин Погиба оставил за собой недвижимость стоимостью 286,6 млн руб. в центре Ростова.



Пятнадцатый апелляционный суд в Ростове-на-Дону отказал ООО «Риэлти-Дон» в удовлетворении иска к компаниям «Парус» и «Ресурс», которыми владеют члены семьи владельца строительного концерна «Славяне» Юрия Погибы, о виндикации бывших цехов Ростовского часового завода. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда. Как следует из документа, апелляция посчитала, что исковые требования противоречат нормам материального права. Таким образом, семья господина Погибы сохранила право собственности на недвижимость стоимостью 286,6 млн руб. в центре Ростова, которая, согласно принятому в мае решению арбитражного суда Ростовской области, должна была перейти во владение «Риэлти-Дон».

Напомним, владельцем ООО «Риэлти-Дон» является президент ростовской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов сил специального назначения “Весна”» Игорь Маликов. Он приобрел фирму в феврале 2016 года у единственного учредителя и директора Алексея Гапоненко, работавшего по совместительству охранником и водителем в СК «Славяне». Как следует из материалов дела, ранее на балансе «Риэлти-Дон» находились нежилые помещения общей площадью 3,151 кв. м по адресу: пр. Ворошиловский, 12/85–87/13 (здание Ростовского часового завода). Однако в 2013 году, еще до приобретения ее господином Маликовым, они перешли в собственность компаний «Парус» и «Ресурс». Иск об истребовании этих активов у ответчиков в свою пользу истец аргументировал тем, что сделка купли-продажи недвижимости была проведена с нарушением корпоративного права Алексея Гапоненко. Последний утверждал, что никому полномочий на сделку не давал и сам документы не подписывал. Суд первой инстанции удовлетворил иск «Риэлти-Дон» к ООО «Парус» и ООО «Ресурс» о признании недействительным договора купли-продажи от 23 апреля 2013 года, в результате которого недвижимость перешла к «Парусу», но представители ответчика обжаловали решение в апелляции.

Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, пришла к заключению о номинальном статусе господина Гапоненко в качестве владельца и руководителя фирмы. Судом было установлено, что компания «Риэлти-Дон» была создана Юрием Погибой в 2011 году, чтобы на ее балансе содержать недвижимость бывшего часового завода и вести транзитные операции. Из документа следует, что юристы СК «Славяне» оформили компанию на Алексея Гапоненко, но его роль сводилась «к проставлению подписи в договорах компании, в содержание которых он не вникал». Суд не увидел нарушений в действиях фактического владельца компании Юрия Погибы, который перевел помещения часового завода с баланса «Риэлти-Дон» в актив «Паруса», учредившего «Ресурс». Коллегия судей также указала, что Игорь Маликов приобрел в 2016 году 100% доли в уставном капитале компании по номинальной стоимости — 10 тыс. руб., когда в ее активах не было указанного имущества. «Решение апелляционного суда представляется более аргументированным, чем выводы первой инстанции, поскольку оно основано на детально изученных доказательствах»,— считает Алена Зеленовская, руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс». Она отмечает, что у Гапоненко не было доказательств фактического приобретения спорного имущества стоимостью 286,6 млн руб. и он не предъявлял претензий к Юрию Погибе по проведенной сделке после своего освобождения из-под стражи. По мнению эксперта, эти факты объективно говорят в пользу вывода о номинальном статусе Алексея Гапоненко как генерального директора, у которого нет правовой заинтересованности в признании сделки недействительной.

Олег Горяев