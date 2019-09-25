Экс-чиновника прописали в колонии

Бывший руководитель управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова Александр Донской проведет четыре года и два месяца в колонии-поселении за мошенничество. Прокуратура настаивала на том, что чиновник получал взятки от предпринимателей, однако и районный, и областной суды установили, что он завладевал деньгами мошенническим путем. Сам осужденный не признал вины, а его защита считает, что чиновника могли подставить недоброжелатели.



Приговор, вынесенный бывшему руководителю управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова Александру Донскому, вступил в законную силу. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области, преступная деятельность чиновника была выявлена в 2015 году. Оперативники установили, что Александр Донской получал деньги от предпринимателей города через посредников — своих подчиненных. Так, 27 января 2015 года начальник отдела технического надзора управления благоустройства Станислав Востоков был задержан с поличным при получении 558 тыс. руб., которые предназначались его начальнику. По версии следствия, эту сумму чиновник требовал от главы ООО «Зеленый град» за общее покровительство его деятельности в сфере благоустройства города. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Взятка» (предполагает наказание до 12 лет тюрьмы). На следующий день Александр Донской скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В июне 2017 он был задержан полицией в Испании, а затем на основании решения испанского суда об экстрадиции доставлен на территорию РФ.

Дело рассматривалось в Кировском районном суде Ростова. В ходе судебного следствия было установлено, что чиновник намеревался получить 558 тыс. руб. от ООО «Зеленый град», но его умысел не был доведен до конца, поскольку посредник с деньгами был задержан сотрудниками УФСБ. Однако в еще двух исследованных судом эпизодах господин Донской сумел реализовать свои планы. Как установил суд, чиновник пообещал главе ООО «Южная строительная компания» за 100 тыс. руб. содействовать в заключении муниципальных контрактов на производство работ по озеленению, благоустройству и уборке территории Ростова. От другой компании, ООО «Русское зерно», чиновник получил 250 тыс. руб. — за эти деньги он обещал содействовать ускорению продления договора аренды муниципального имущества, закрепленного за управлением благоустройства и лесного хозяйства Ростова.

Суд пришел к выводу, что господин Донской на самом деле не мог влиять на другие ведомства и выполнять обещания, данные предпринимателям. Поэтому инкриминируемое чиновнику деяние было переквалифицировано на ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (предполагает наказание до шести лет тюрьмы). В итоге Александру Донскому было назначено четыре года и два месяца колонии-поселения.

С приговором не согласились ни сторона обвинения, ни сторона защиты. Гособвинитель настаивал, что деяния фигуранта соответствуют ч. 5 ст. 290 УК РФ «Взятка» и переквалификация была не нужна. Прокуратура требовала ужесточить приговор до десяти лет колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн руб. и лишением права занимать определенные должности на три года. Защита, в свою очередь, заявляла, что вина подсудимого не доказана, а в основе обвинения лежат показания свидетелей — непосредственных участников передачи денег, в действиях которых усматриваются составы преступлений. Кроме того, адвокаты выражали мнение, что чиновника могли подставить сами предприниматели. Защита просила оправдать экс-чиновника. Сам Александр Донской не признал себя виновным.

Судебная коллегия Ростовского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы обвинения и защиты, оставила решение районного суда без изменений. «Путем обмана, используя свое служебное положение, он воздействовал на них (предпринимателей), ссылаясь на занимаемую должность, в результате похитил чужое имущество — деньги»,— сказано в определении Ростовского областного суда. Также, по решению апелляционной инстанции Александру Донскому засчитали время пребывания под стражей с июня 2017 года — день в СИЗО за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Посредник Александра Донского Станислав Востоков был осужден в 2015 году. Ему назначили один год и пять месяцев колонии общего режима и штраф в размере 33,5 млн руб.

Кристина Федичкина