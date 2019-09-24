На Ямале откроется предприятие по экспорту оленеводческой продукции «Сибирский олень»

В середине октября в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) планирует получить регистрацию предприятие по экспорту оленеводческой продукции «Сибирский олень». Об этом договорились региональный департамент агропромышленного комплекса (АПК) и руководство компании (зарегистрирована в Республике Коми).

По словам заместителя директора окружного департамента АПК Александра Земских, новый резидент «поможет значительно продвинуться» в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», по которому Ямалу почти в три раза необходимо увеличить объем экспорта товаров АПК.

Генеральный директор «Сибирского оленя» Юрий Ермолаев заметил, что одна из причин привлекательности ЯНАО для компании — применение ставки по системе упрощенного налогообложения. «Она меньше, чем в Коми»,— отметил он. «Сибирский олень», в свою очередь, «будет оказывать содействие оленеводческим предприятиям в прохождении аттестации и оформлении сертификации их продукции».