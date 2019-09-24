Елена Палферова возглавит комитет здравоохранения Курской области

Председателем комитета здравоохранения Курской области распоряжением губернатора Романа Старовойта назначена 55-летняя Елена Палферова. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. В 2019 году Елена Палферова занимала должность первого заместителя министра здравоохранения Тверской области. С 2016 по 2018 года возглавляла ГБУЗ ГП №66 ДЗ Москвы.

На этом посту госпожа Палферова сменила Владимира Анцупова, которого Роман Старовойт не переназначил после инаугурации. Он работал в администрации с января 2019 года, а до этого — главврачом областного противотуберкулезного диспансера. Сегодня на пресс-конференции губернатор Курской области рассказал, что господин Анцупов «не смог выдержать заданный темп». «Нужен человек более активный и беспристрастный»,— пояснил свое решение Роман Старовойт.

Ирина Лобанова